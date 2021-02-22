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VakıfBank, Türkiye'nin en büyük ikinci bankası oldu

2020 sonu itibarıyla reel ekonomiye 523 milyar TL katkı sağlayan VakıfBank, 699 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bankamız, ülkemiz ekonomik istikrarını korumak ve ihtiyaç duydukları her anda müşterilerimizin yanında olabilmek adına bu süreçte büyük özveri göstermiştir" dedi

VakıfBank, Türkiye'nin en büyük ikinci bankası oldu
HABERTURK.COM

VakıfBank, geçen yılın sonu itibarıyla 699 milyar lira aktif büyüklüğe yükselerek Türkiye'nin en büyük ikinci bankası konumuna ulaştı.

Geçen yılın sonu itibarıyla reel ekonomiye 523 milyar TL katkı sağlayan VakıfBank, aktiflerini de 699 milyar liraya yükselterek aktif büyüklükte bir sıra yükseldi ve ikincilik koltuğuna oturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankada görev yapan her bir çalışanın her zaman olduğu gibi özellikle salgın sürecinde de büyük özveri gösterdiğini belirterek, "66 yıldır olduğu gibi 2020'de müşterilerimizin daima yanında durduk. İhtiyaçlarını öngörerek hem finansal hem de sosyal çözümler ürettik." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'ın Türkiye'nin aktiflerine göre en büyük ikinci bankası konumuna ulaşmasının yalnızca finansal bir sonuç olarak görülmemesi gerektiğine işaret eden Üstünsalih, "Bankamız, ülkemiz ekonomik istikrarını korumak ve ihtiyaç duydukları her anda müşterilerimizin yanında olabilmek adına bu süreçte büyük özveri göstermiştir. Müşterilerimizin takdiriyle de bulunduğu konumu yükselterek ikinci sıraya oturmuştur. Bu, yalnızca finansal bir sonuç değil, VakıfBank'ın her alanda ülkesinin ve milletinin yanında olduğunun sağlam bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Abdi Serdar Üstünsalih, bankacılık sektörünün sayılarla okunuyor olsa da arka planda başka çarkların da işlediğini belirterek, "Teknolojiyi takip edecek, en hızlı şekilde uygulamaya alacaksınız. Yalnızca yerel piyasalardan değil, uluslararası piyasalardan kaynak sağlayacaksınız. Müşteri alışkanlıklarını izleyecek, onları dinleyecek, onlar talep etmeden uygun çözümler sunacaksınız. Yani daima bir adım önde olacaksınız. Ülkenize, sektörünüze yalnızca rakamsal katkı değil, kurumsal sosyal katkı da sunacaksınız. VakıfBank olarak biz gerek spor kulübümüz gerek kültür yayınlarımız gerekse bu ülkenin özel çocuklarına sağladığımız desteklerle elde ettiğimiz bu ikinciliği rakamsal bir sonuçtan daha fazlası, ülkemizin de bizi takdir ettiği yönünde okuyoruz." ifadelerini kullandı

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