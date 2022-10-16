Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, iç sahada üst üste 3. maçında da puan kaybetti. Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın son bölümünde teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya çağırdı. Son dakikalar oynanırken, "Valerien istifa" diye tezahürat yapan siyah-beyazlı taraftarlar, son düdüğün çalmasının ardından "Ismael istifa" diye tezahüratta bulundu ve bir süre "Sergen Yalçın" diyerek tempo tuttu. MAÇIN ARDINDAN AÇIKLAMALAR YAPTI Fransız çalıştırıcı maçın ardından açıklamalar yaparken "Yüzde 60'a yakın topla oynadık. Top sizdeyken, fazla koşamazsınız. Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Maçta hatalar yaptık, bu hatalar olunca, galip gelmek zorlaşıyor. Bu hatalar da işin parçası, bu hataların arkasına saklanmıyoruz. Kazanmak için sona ana kadar her şeyi yaptık" ifadeleriyle mücadeleyi değerlendirdi.

Taraftarın istifa tezahüratlarının yöneltildiği soruyu yanıtlayan Ismael "Türkçe bilmiyorum, maç hakkında konuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı. HATALARA DEĞİNDİ Mücadeledeki bireysel hatalara değinen ve sakatlanan Rachid Ghezzal'le ilgili de açıklama yapan Ismael şunları söyledi: "Hatalar yaptığımız için gol yedik. Hataların olduğu ortamda da galip gelmek beklenemez. Rachid Ghezzal için pazartesi gününü beklememiz gerek. Kontrollerden sonra durumunu göreceğiz. Sakatlığını kötü hissettim, umarım kötü değildir."

BASIN TOPLANTISI Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Valerien Ismael, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Ismael, “Üzgünüz. Evimizde kazanmadığımız üçüncü maç. Büyük üzüntü duyuyoruz. Maçta iyi oynadığımızı düşünüyorum ama çok fazla hata yaptık ve bunları da Trabzonspor değerlendirdi. İkinci yarıda galibiyeti yakalayacak fırsatları yakaladık ama değerlendiremedik” diye konuştu. "LİG EKİM AYINDA KAZANILMIYOR" Karşılaşmanın ardından tribünlerin kendisine gösterdiği tepkiler hakkında konuşan Valerien Ismael, “Hepimiz üzgünüz. Tepkiler de bu yüzden. Bu durumu anlıyorum. Puan durumunda pozisyonumuz hala yukarılarda. Lig ekim ayında kazanılmıyor, mayıs ayında kazanılıyor. Haftaya tekrar galibiyetlerle devam edeceğiz. Bu maç hakkında konuşmak istiyorum. Daha fazla tehlike oluşturmak ve gol fırsatı için bir şeyler yapmak istiyorduk. Cenk Tosun afta içinde çok çalıştı. Golü de hak etmişti. Bunun da ödülünü golle aldı” dedi. Maçtaki değişikliklerin kararlarını da kendisinin verdiğini söyleyen Ismael, “Maçtaki değişiklik kararlarını ben veriyorum. Bu benim kararlarım. Bazen 3 Türk oynatma kararı nedeniyle bu kararlar zorlaşabiliyor. Muleka sağ kanatta oynadığı dönemde goller attı. Santrfor pozisyonunda da oynuyor. Şu ana kadar 4 gol attı” diye konuştu.