Yalova Belediyesi ve hayırsever vatandaşların destekleriyle temin edilen ürünlerin yer aldığı market, müdürlük personeli ile Türk Kızılay gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip tarafından koordine ediliyor. Yalova Valiliği'nce sosyal markete yönlendirilen depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını tek merkezden karşılayabilmesi sağlanıyor.

Depremzede vatandaşların ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne kayıt yaptırmaları gerektiğini belirten Mustafa Tutuk, "Yalova'mızda misafir edeceğimiz vatandaşlarımız Yalova Belediyesi Sosyal Market'e yönlendiriliyor. Ekiplerimiz, buradan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Şehrimizde misafir edeceğimiz deprem mağduru vatandaşlarımız için hemşerilerimizin desteği bizim için çok önem arz ediyor. Hemşerilerimizin getirecekleri kullanılmamış sıfır ürünler ile marketimiz büyüyecek ve birçok aileye burada hep birlikte destek olacağız" dedi.

Depremden etkilenen vatandaşlarla da bir araya gelen Tutuk, "Bizler bu acıyı biliyoruz. Daha önce bu acıyı biz yaşadık. Sizleri en iyi biz anlarız. Devlet ve millet olarak yanınızdayız. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacağız." dedi.

"HEP BİRLİKTE BU ZORLU SÜRECİ AŞACAĞIZ"

Vali Vekili Mustafa Güney, kentte misafir edilen depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı Sosyal Market’te, giyecekten kuru gıdaya, temizlik ürünlerine kadar birçok ürün bulunduğunu söyledi. Kütahya'daki çeşitli yurt ve misafirhanelere yerleştirilen depremzedeleri ziyaret eden Güney, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kütahya’da bin 620 depremzedenin ağırlandığını belirten Güney, depremzedelerin her türlü ihtiyaçları ile yakından ilgilenileceğini dile getirerek, "Bugünler dayanışma, birlik ve beraberlik günleridir. Bu kadim millet, güzel insanlarıyla hep birlikte bu zorlu süreci de aşacağız." ifadelerini kullandı.