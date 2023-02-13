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Valilik ve belediyelerden misafir edilen depremzedeler için "Sosyal Market"

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası afetzedelerin misafir edildiği kentlerde "Sosyal Market"ler açılıyor. Valilik ve belediyeler tarafından kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının tüm ihtiyaçlarının tek merkezden karşılanması amaçlanıyor

Son dakika: Valilik ve belediyelerden depremzedeler için
AA

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgeden gelen afetzedeler için kentlerde "Sosyal Market" açılmaya başladı.

Yalova'da, Bahçelievler Mahallesi Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün arkasında bulunan Yalova Belediyesi Masa Tenisi Salonu, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatıyla "Sosyal Market"e dönüştürüldü.

YALOVA BELEDİYESİ'NE VATANDAŞLAR DA DESTEK OLUYOR

Yalova Belediyesi ve hayırsever vatandaşların destekleriyle temin edilen ürünlerin yer aldığı market, müdürlük personeli ile Türk Kızılay gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip tarafından koordine ediliyor. Yalova Valiliği'nce sosyal markete yönlendirilen depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını tek merkezden karşılayabilmesi sağlanıyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE KAYIT UYARISI

Depremzede vatandaşların ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne kayıt yaptırmaları gerektiğini belirten Mustafa Tutuk, "Yalova'mızda misafir edeceğimiz vatandaşlarımız Yalova Belediyesi Sosyal Market'e yönlendiriliyor. Ekiplerimiz, buradan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Şehrimizde misafir edeceğimiz deprem mağduru vatandaşlarımız için hemşerilerimizin desteği bizim için çok önem arz ediyor. Hemşerilerimizin getirecekleri kullanılmamış sıfır ürünler ile marketimiz büyüyecek ve birçok aileye burada hep birlikte destek olacağız" dedi.

"BU ACIYI BİLİYORUZ, DEVLET VE MİLLET OLARAK YANINIZDAYIZ"

Depremden etkilenen vatandaşlarla da bir araya gelen Tutuk, "Bizler bu acıyı biliyoruz. Daha önce bu acıyı biz yaşadık. Sizleri en iyi biz anlarız. Devlet ve millet olarak yanınızdayız. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacağız." dedi.

KÜTAHYA'DA DA AÇILDI

Kütahya Valiliği, depremlerden etkilenerek kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için "Sosyal Market" açtı. Kütahya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca, Alipaşa Mahallesi Uzun Zeybek Sokak'ta açılan Sosyal Market'te, depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

"HEP BİRLİKTE BU ZORLU SÜRECİ AŞACAĞIZ"

Vali Vekili Mustafa Güney, kentte misafir edilen depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı Sosyal Market’te, giyecekten kuru gıdaya, temizlik ürünlerine kadar birçok ürün bulunduğunu söyledi. Kütahya'daki çeşitli yurt ve misafirhanelere yerleştirilen depremzedeleri ziyaret eden Güney, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kütahya’da bin 620 depremzedenin ağırlandığını belirten Güney, depremzedelerin her türlü ihtiyaçları ile yakından ilgilenileceğini dile getirerek, "Bugünler dayanışma, birlik ve beraberlik günleridir. Bu kadim millet, güzel insanlarıyla hep birlikte bu zorlu süreci de aşacağız." ifadelerini kullandı.

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