Van İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuşba ilçesindeki kırsal bir mahalledeki bir evde kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, Afgan uyruklu 13 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, gözaltına alınan organizatörler D.A. ve M.E. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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