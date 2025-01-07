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        Haberler Gündem Van'da 36 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi - Güncel haberler

        Van'da 36 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın Edremit ilçesinde 36 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 18:55 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:55
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        36 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda 6 Ocak'ta ilçedeki bir ikamette arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 kilogram esrar ve 9 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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