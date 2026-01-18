Van'daki üniversite hastanesinde geçen yıl 329 prematüre bebek tedavi edildi

EMRE ILIKAN - Van'ın yanı sıra çevre illerden ve komşu ülkelerden gelen hastalara sağlık hizmeti sunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde geçen yıl prematüre olarak dünyaya gelen 329 bebek ailesine kavuşturuldu.



Van'da sağlık altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayan Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı, Siirt ve Şırnak'ın yanı sıra komşu ülkeler Irak ve İran'tan gelen hastalara, cerrahi operasyonların yanı sıra diş ve cilt hastalıkları tedavisi ile estetik işlemler dahil olmak üzere birçok alanda sağlık hizmeti sunuyor.



Bölgenin en kapsamlı sağlık kuruluşları arasında yer alan, bünyesinde 41 poliklinik, 192 yoğun bakım yatağı ve 15 ameliyat masası bulunan 612 yataklı hastanede, alanında uzman doktor ve sağlık çalışanları görev yapıyor.



Bölgede tek olma özelliği taşıyan Çocuk Hematoloji Servisi'nde geçen yıl kanser teşhisi konulan 455 çocuğun tedavisine başlandı, 950 çocuğa ise ayakta sağlık hizmeti verildi.



Çocukların büyük bölümü, doktorların özverili çalışmalarıyla zorlu tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak sağlıklarına kavuştu.



Merkez bünyesinde 1996'da kurulan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde de 8 hekim, 42 hemşire ve 10 yardımcı sağlık personelinin gayretiyle, doğum ağırlıkları 1 kilogramın altında olan 329 prematüre bebek, özenle tedavi edilerek ailelerine teslim edildi.



Günlük ortalama 4 bin hastanın ayakta tedavi gördüğü merkezde, son teknoloji tıbbi cihazlar sayesinde kentte "ilk" olarak nitelendirilen birçok ameliyat başarıyla gerçekleştirildi.



Hastanede geçen yıl sağlık turizmi faaliyetleri kapsamında, başta Irak ve İran olmak üzere 367 yabancı hastaya sağlık hizmeti sunuldu.



- "Büyük bir özveriyle çalışıyoruz"



Hastane Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, AA muhabirine, sadece Van'a değil, çevre il ve komşu ülkelere de sağlık hizmeti sunan güçlü bir merkez konumunda olduklarını söyledi.



Hastalara kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini sunmayı temel hedef olarak gördüklerini belirten Karaman, merkezlerinde birçok branşta ileri düzey tanı ve tedavi hizmetlerinin verildiğini dile getirdi.



Büyük cerrahi operasyonlardan onkolojik tedavilere, yenidoğan yoğun bakımdan çocuk hematolojiye kadar geniş bir alanda hastalara şifa olmaya çalıştıklarını belirten Karaman, şunları kaydetti:



"Özellikle bölgede tek olma özelliği taşıyan bazı birimlerimizde elde ettiğimiz başarılar, merkezimizin geldiği noktayı açıkça ortaya koyuyor. Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde, kiloları 400 gramlara kadar düşen prematüre bebekleri hayata bağlamak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. 'Parmak bebek' olarak nitelendirilen bu minik hastalarımızın sağlığına kavuşması, ekiplerimizin bilgi, tecrübe ve insan odaklı yaklaşımının en somut göstergesidir. Aynı şekilde çocuk hematoloji servisimizde kanserle mücadele eden çocuklarımızın tedavi süreçlerini başarıyla tamamlaması bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır."



Akademik kadroyu güçlendirmeye, tıbbi altyapıyı geliştirmeye ve hasta memnuniyetini daha da artırmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Karaman, "Son teknoloji tıbbi cihazlar sayesinde ilimizde ilk kez gerçekleştirilen birçok ameliyatı başarıyla yapıyoruz. Bu sayede hastalarımızın başka illere sevk edilmesinin önüne geçiyor, tedavi süreçlerini kendi şehirlerinde sürdürmelerini sağlıyoruz. Bu noktada, bizlere her zaman destek veren Valimize ve Rektörümüze teşekkür ederim. Sağlık hizmetlerimizin güçlenmesi ve altyapımızın sürekli gelişmesi noktasında verdikleri destek, çalışmalarımıza önemli katkı sağlamaktadır. Bu başarının mimarı olan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.



- "Yeni hastane binamız sağlık hizmeti sunum kalitemizi artıracak"



Karaman, çocuk sağlığı alanında, çocuk enfeksiyonları, çocuk nörolojisi ve çocuk hastalıkları birimlerini kısa süre içinde hizmete açmayı planladıklarını vurguladı.



Nükleer tıp alanında onkolojik hastalara galyum sintigrafisi hizmeti verdiklerini belirten Karaman, onkoloji ünitesinde tam otomatik kemoterapi ilaç hazırlama sistemini de devreye aldıklarını ifade etti.



Karaman, radyasyon onkolojisi bünyesinde kullanılan tıbbi cihazların yenilenmesi için çalışma başlattıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Bu yenilik, radyasyon onkolojisi hastalarımızın tedavilerine önemli katkı sağlayacak. Özellikle radyoterapi alan çocuk hastalarımız, bu hizmet için artık il dışına gitmek zorunda kalmayacak. Yakın zamanda hizmete almayı planladığımız yeni acil servis binamızla acil sağlık hizmetlerimizin fiziki ve teknik şartlarını daha da iyileştireceğiz. Aynı zamanda yenidoğan ünitesini yenileyeceğiz. Çocuk yoğunbakım ünitemizi, ameliyathanelerimiz ve doğumhanemiz ise son teknolojiye sahip cihazlarla, daha modern ve konforlu bir şekilde hizmet verecek. Bunun yanı sıra, yakın zamanda temelini atılmayı planladığımız 500 yataklı yeni hastane binamız, fiziki kapasitemizi ve sağlık hizmeti sunum kalitemizi önemli ölçüde artıracak."

