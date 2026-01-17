Habertürk
        Van'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Van'ın Erciş ilçesinde 73 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Mustafa Zorer'in naaşı toprağa verildi.

        Van'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zorer için Kara Yusuf Bey Camisi'nde tören düzenlendi.

        Zorer'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda camiye getirildi, helallik alındı.

        Kılınan cenaze namazının ardından Çelebibağı Merkez Mezarlığı'na getirilen Zorer'in naaşı burada toprağa verildi.

        Törene, Zorer'in yakınları, Kaymakam Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Payas, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Ölmez, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, AK Parti İlçe Başkanı Abidin Çalışkan ve vatandaşlar katıldı.

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da çelenk göndererek taziyelerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

