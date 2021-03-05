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Van'da kar yağışı; 165 yerleşim yerinin yolu kapandı/ Ek fotoğraflar
05 Mart 2021 Cuma, 10:21 DHA

Van'da kar yağışı; 165 yerleşim yerinin yolu kapandı/ Ek fotoğraflar
Van’da trafik kazası; 2 yaralı
05 Mart 2021 Cuma, 10:15 İHA

Van’da trafik kazası; 2 yaralı
Van'da kar yağışı; 165 yerleşim yerinin yolu kapandı
05 Mart 2021 Cuma, 10:04 DHA

Van'da kar yağışı; 165 yerleşim yerinin yolu kapandı
İpekyolu ilçesinde "çat kapı" korona virüs denetimi
05 Mart 2021 Cuma, 10:02 İHA

İpekyolu ilçesinde "çat kapı" korona virüs denetimi
Van'da izolasyondakilere 'çat kapı' denetim
05 Mart 2021 Cuma, 10:00 DHA

Van'da izolasyondakilere 'çat kapı' denetim
Van'da 165 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
05 Mart 2021 Cuma, 10:00 İHA

Van'da 165 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Belediyenin kullanılmayan binasında elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi İpekyolu Belediyesinin kullanılmayan ek binasında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi
05 Mart 2021 Cuma, 10:00 İHA

Belediyenin kullanılmayan binasında elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi İpekyolu Belediyesinin kullanılmayan ek binasında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi
Eğitim gönüllüleri, miniklerle oyun oynayıp, halay çekti
05 Mart 2021 Cuma, 10:00 DHA

Eğitim gönüllüleri, miniklerle oyun oynayıp, halay çekti
Van'da mart ayında kar yağışı 
05 Mart 2021 Cuma, 00:00 DHA

Van'da mart ayında kar yağışı 
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Tuşba’da dinamik denetim süreci
04 Mart 2021 Perşembe, 18:00 İHA

Tuşba’da dinamik denetim süreci
Van TSO ile Vakıf Katılım arasında işbirliği
04 Mart 2021 Perşembe, 17:00 İHA

Van TSO ile Vakıf Katılım arasında işbirliği
Beyrut Cağ Kebap müşterilerini bekliyor
04 Mart 2021 Perşembe, 17:00 İHA

Beyrut Cağ Kebap müşterilerini bekliyor
Vali Bilmez: “İlçenin tamamında okulları tatil etmek zorunda kaldık”
04 Mart 2021 Perşembe, 17:00 İHA

Vali Bilmez: “İlçenin tamamında okulları tatil etmek zorunda kaldık”
İpekyolu’nda ‘İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı’ yapıldı
04 Mart 2021 Perşembe, 17:00 İHA

İpekyolu’nda ‘İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı’ yapıldı
Kaymakam Çelik’ten esnaf ziyareti
04 Mart 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Kaymakam Çelik’ten esnaf ziyareti
Gürpınar’da kontrollü normalleşme denetimi
04 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Gürpınar’da kontrollü normalleşme denetimi
Balık istifi 114 kaçak göçmen taşınan TIR'ın sürücüsü sorguda
04 Mart 2021 Perşembe, 15:00 DHA

Balık istifi 114 kaçak göçmen taşınan TIR'ın sürücüsü sorguda
Van'da, vaka sayısı artan 4 mahallede eğitime 10 gün ara
04 Mart 2021 Perşembe, 13:00 DHA

Van'da, vaka sayısı artan 4 mahallede eğitime 10 gün ara
Saray ilçesinde vaka sayısı arttı, eğitime 10 gün ara verildi
04 Mart 2021 Perşembe, 12:00 İHA

Saray ilçesinde vaka sayısı arttı, eğitime 10 gün ara verildi
Başkan Vekili Aslan’dan esnafa bilgilendirme
04 Mart 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Başkan Vekili Aslan’dan esnafa bilgilendirme
Başkan Akman’dan ‘Deprem Haftası’ mesajı
04 Mart 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Başkan Akman’dan ‘Deprem Haftası’ mesajı
Edremit Belediyesinden okullara ateş ölçer cihazı İlçedeki bütün okullara ateş ölçer cihazı verildi
04 Mart 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Edremit Belediyesinden okullara ateş ölçer cihazı İlçedeki bütün okullara ateş ölçer cihazı verildi
Van’da korkutan yangın
04 Mart 2021 Perşembe, 10:00 İHA

Van’da korkutan yangın
Kamyonet takla attı, 1 yaralı
04 Mart 2021 Perşembe, 10:00 İHA

Kamyonet takla attı, 1 yaralı
Spor adamları küçük bedenleri ısıttı
04 Mart 2021 Perşembe, 10:00 İHA

Spor adamları küçük bedenleri ısıttı
Meteorolojiden Van ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı
04 Mart 2021 Perşembe, 10:00 İHA

Meteorolojiden Van ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı
Başkale’de 154 kilogram toz esrar ele geçirildi
04 Mart 2021 Perşembe, 09:00 İHA

Başkale’de 154 kilogram toz esrar ele geçirildi
Van'da evdeki çuvallarda 154 kilo esrar ele geçirildi
04 Mart 2021 Perşembe, 10:00 DHA

Van'da evdeki çuvallarda 154 kilo esrar ele geçirildi
Mavi kategorideki Van'da, 112'ye çağrılar da azaldı
04 Mart 2021 Perşembe, 10:00 DHA

Mavi kategorideki Van'da, 112'ye çağrılar da azaldı
Vali Bilmez, AFAD gönüllülerine kimliklerini verdi
03 Mart 2021 Çarşamba, 19:00 İHA

Vali Bilmez, AFAD gönüllülerine kimliklerini verdi
Saadet Partisi’nden sanayi esnafına ziyaret
03 Mart 2021 Çarşamba, 18:00 İHA

Saadet Partisi’nden sanayi esnafına ziyaret
Van Büyükşehir Belediyesi duygu istismarına izin vermiyor
03 Mart 2021 Çarşamba, 18:00 İHA

Van Büyükşehir Belediyesi duygu istismarına izin vermiyor
Yaşlı adama çarpan kamyonun kasasından 114 düzensiz göçmen çıktı
03 Mart 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Yaşlı adama çarpan kamyonun kasasından 114 düzensiz göçmen çıktı