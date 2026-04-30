Habertürk
Habertürk
        Van'da köpek saldırısında yaralanan çocuk, yaşadıklarını anlattı:

        Van'da köpek saldırısında yaralanan çocuk, yaşadıklarını anlattı:

        Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan 10 yaşındaki Ayaz Özsoy, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

        Giriş: 30.04.2026 - 00:50 Güncelleme:
        Van'da köpek saldırısında yaralanan çocuk, yaşadıklarını anlattı:

        Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan 10 yaşındaki Ayaz Özsoy, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

        Saray Belediyesi sınırlarındaki Kazımpaşa Mahallesi'nde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan Özsoy'un, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özsoy, "Okuldan geliyordum. Köpekler yukarıdaydı. Beni gördüler, hemen koşup geldiler. Kaçarken çamura düştüm. Sonra beni tuttular. Babam geldi, beni kurtardı." diye konuştu.

        - "Bir insanın canı bu kadar ucuz mu?"

        Baba Veysi Özsoy da evde bulunduğu sırada eşinin kendisine seslenerek köpeklerin çocuğuna saldırdığı haberini verdiğini söyledi.

        Dışarı çıktığında oğlunu köpeklerin arasında gördüğünü ifade eden Özsoy, şöyle konuştu:

        "Hemen müdahale ettim. Köpeklerin arasına girerek çocuğumu kurtardım. Bu sırada ben de kolumdan yaralandım. Oğlumu hastaneye götürdüm. Hastanede olduğumuz sırada elim bir olay daha yaşandı. Yeğenim Hamza kayıptı. Güvenlik güçleriyle aramaya çıktık. Kısa süre sonra cansız bedenini bulduk. Sahipsiz köpekler sorununa çözüm bulunmasını istiyoruz. Bir insanın canı bu kadar ucuz mu? Bir köpeğin canı yandığında tepki gösteriyorsunuz. Bu çocuk için de ses çıkarın."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

