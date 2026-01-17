Van'da 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesinde 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapıköy mevkisinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Kontrollerde, 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

