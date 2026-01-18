Habertürk
        Van Haberleri

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 289 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 289 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 10:28 Güncelleme: 18.01.2026 - 10:28
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 289 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 289 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Hakkari

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

        Çığ riski nedeniyle bu yollarda çalışma yapamayan ekipler, bazı güzergahlarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de Hakkari-Şırnak ve Hakkari-Çukurca kara yollarında çığ düşen noktalarda genişletme çalışması yaptı.

        - Bitlis

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 128 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

        Vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurtkan, kapalı köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.

        Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Belediye ve Karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        - Muş

        Kent genelinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal bölgelerde bulunan 134 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

