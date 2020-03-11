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Türkiye'de koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından, virüsten korunmak için en etkili yollardan biri olarak gösterilen kolonya, ıslak mendil ve el dezenfektanı satışlarında artış yaşandı. Öte yandan kolay stoklanabilecek gıda ürünlerinin satışlarında da artış yaşandığı dikkat çekti. İstanbul'daki pek çok eczanede en çok en çok maske, eldiven, kolonya, el dezenfektanı ve ıslak mendil satıldı. Taksim, Şişli, Kadıköy ve Bostancı civarındaki marketlere kolonya ve makarna yetişemedi. Öğleden sonra marketlerde kolonya veya dezenfektan kalmadı.

Bazı marketlerde kolonya stokları tükenirken traş kolonyası raflarında da azalma olduğu dikkat çekti.

Bazı marketlerde kolonya satışı 3 adetle sınırlandırıldı.

Marketlerde makarna rafları boşalmaya yüz tuttu. Un ve mercimek de en çok ilgi gören ürünler oldu. Online alışveriş sitelerinde ise 6 liralık makarnanın 14.50 liradan satıldığına dair paylaşımlar dolaşmaya başladı.

Makarnanın yanı sıra meyve sebze reyonları da boşaldı. Temizlik ürünleri de yoğun ilgi gördü.

Koronavirüs paniği e-ticarete de yansıdı. Migros internet satışı 3 gün dolu.

İZMİT'TE KOLONYA KUYRUĞU

İzmit'te 73 yıldır faaliyet gösteren kolonya firmasının satış mağazasında koronavirüse karşı önlem almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Özellikle limon kolonyası ilgi gördü.





ELAZIĞ'DA MASKE 200 TL'YE ÇIKTI

Elazığ'da 20 liraya satılan maske, koronavirüsün etkisiyle 200 liraya çıktı.

E-TİCARETİ DE ETKİLEDİ

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, olağan büyüme ve hacimlerinde seyreden e-ticaret pazarında; temizlik ve hijyen ürünlerinin, medikal korunma sağlayan ürün gruplarının satışında ortalama yüzde 300’e varan oranlarda bir artış olduğunu söyledi.

'YETERLİ STOK VAR'

Perakendeciler ise tüm önlemlerin alındığını yeterli stok bulunduğunu belirterek vatandaşlara "Müsterih olun" çağrısı yaptı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, TPF üyesi tüm yerel marketlerde, virüsle mücadele için gerekli ürün, satış noktası ve personel hijyenine ilişkin önlemlerin artırıldığını kaydetti. Yazılı bir açıklama yapan Düzgün "Müşterilerimizden Koronavirüsü nedeniyle yerel marketlerden yana müsterih olmalarını rica ediyoruz. Ardahan’dan Edirne’ye, Türkiye’nin dört bir yanında 72 bine yakın çalışanı, 4 bin 300 satış noktası ve 2 milyon 750 bin metrekare satış alanıyla hizmet veren yerel marketlerimiz, satış noktalarında ürün, mekan ve personel hijyenine ilişkin gerekli tüm önlemleri almış ve gerekli tüm hijyenik ürünlerin yeterli stokunu ise yapmış durumda."

'ÖNLEMİMİZİ ALDIK'

Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç da panik havası oluşturulmaması gerektiğinin altını çizdi. Aykaç, “Perakendeciler ürün tedariki ve stokları bakımından bir sıkıntı yaşamamaktadır. İşlerimizin devamlılığını sağlayacak, tüketicimizin ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayacağız. Bu noktada medyamızın panik oluşturacak haberlerden uzak durmasını, vatandaşlarımızın sosyal medya paylaşımlarındaki bilgi kirliliğinden etkilenmemesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

'HİJYEN EĞİTİMİNİ SIKLAŞTIRDIK'

Korona virüse karşı GPD Yönetim Kurulu’nun bir dizi toplantı yaparak alınacak önlemleri görüştüğünü ve bazı kararlar aldığını belirten Aykaç, “Önlemlerimizi artırarak başta çalışanlarımızın hijyen eğitimlerini sıklaştırıyoruz. Mağazalarımızda, marketlerimizde, restoranlarımızda ve eve teslimat yapan sipariş noktalarımızda önlemlerimiz devam ediyor. Tedarik zincirimizdeki diğer oyuncuları da hazırlıklı olma yönünde uyarıyoruz ve destekliyoruz. Genel merkez, depo ve satış noktalarımızda kişisel hijyen ve dezenfektasyon malzemelerinin kullanımını özendiriyoruz. Tüm satış noktalarımızın giriş ve çıkışlarında, kasalarda, el temasının yoğun olduğu yerlerde dezenfektasyon ürünlerini bulundurma ve tüketicilerimizin kullanımını özendirmeye karar verdik. İlk etapta bu aksiyonu hızlıca uyguluyoruz” dedi.

'İHTİYACINIZ KADAR ALIN'

Tüketici ihtiyaçlarının karşılanması aşamasında bir kesinti beklemediklerini belirten Aykaç şöyle konuştu: “Bu gibi dönemlerde özellikle temel ihtiyaç maddelerine talebin hızlıca arttığı eğilimini göz önünde bulundurarak, önceden özellikle kişisel bakım ve hijyen kategorilerinde, kolonya, ıslak mendil, el sabunu gibi ürünler ile temel ihtiyaç maddesi olan su, süt, un, yağ, şeker, makarna ve bakliyat ürünleri, bebek bezi, bebek maması gibi ürünlerde stoklarımızı bir miktar artırma yoluna gittik. Aldığımız bu ve benzeri önlemlerimiz, üreticilerimizle bir koordinasyon içerisinde yapılmaktadır. Bu sayede tüketicimizi hiçbir şekilde zor durumda bırakmayacağız. Bu aşamada vatandaşlarımızdan, ihtiyaçlarından çok daha fazla miktarda alışveriş yapmaktan kaçınmalarını, özellikle tavsiye ediyoruz. Bir kişinin yapacağı ihtiyaç fazlası alışveriş diğer bir kişinin esas ihtiyacının karşılanmasında sıkıntı oluşturacaktır. Bu hususta özellikle hassasiyet bekliyoruz.”