Victor Osimhen bonservisiyle birlikte ilk 3'te!

Galatasaray'ın Napoli'den 75 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen, bu sezon şimdiye kadar Avrupa'da en fazla bonservis ücreti ödenen 3. futbolcu konumunda bulunuyor.

Alman Florian Wirtz, Fransız futbolcu Hugo Ekitike, Macar Milos Kerkez ve Hollandalı Jeremie Frimpong'u kadrosuna katan Premier Lig şampiyonu Liverpool'un bu sezonki bonservis harcaması şimdiye kadar 250 milyon sterlini aştı.

Bu sezon Avrupa'da en fazla bonservis ücreti ödeyen kulüp konumunda bulunan Liverpool'un Wirtz ve Ekitike transferleri Osimhen için ödenen bonservis bedelini aştı.

Avrupa'nın 5 büyük ligi dışına yapılan bu sezonki en büyük transfer, Osimhen'in Galatasaray'a transferi olurken Türk futbol tarihinin bonservis bedeliyle de en pahalı transferi olarak tarihe geçti.

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Bu sezon şimdiye kadar Avrupa'da en fazla bonservis ücreti ödenen ilk 5 oyuncu arasında Osimhen, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışına transfer olan tek oyuncu oldu.

İlk 5'te yer alan Osimhen dışındaki 4 futbolcunun transferi ise Premier Lig'e gerçekleşti.

WIRTZ, AVRUPA'DA BU SEZON EN FAZLA BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENEN FUTBOLCU KONUMUNDA Liverpool, Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen'den Alman oyuncu Florian Wirtz'i kadrosuna kattı. İngiliz kulübü, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Alman kulübüne 115 milyon avro bonservis ücreti ödedi. Wirtz, geçen sezon Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 45 maçta forma giyerken 16 gol kaydetti. Bayer Leverkusen ile bir Bundesliga bir de Alman Kupası şampiyonluğu yaşayan Wirtz, Almanya Milli Takımı'nda forma giydiği 31 maçta 7 gol attı. EKITIKE 2. SIRADA Liverpool, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından 23 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu Hugo Ekitike'yi ise 80 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etti. Kariyerine altyapısından yetiştiği Reims'ta başlayan Ekitike, Paris Saint-Germain ve Eintracht Frankfurt formaları giydi. REKLAM Geçen sezon Eintracht Frankfurt'ta 48 maça çıkan genç futbolcu, 22 gol attı.