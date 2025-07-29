Victor Osimhen bugün açıklanabilir!

📺 Satır Arası



🎙️ @_denizbiricik: "Victor Osimhen transferi bugün açıklanabilir. Duyuru için büyük bir hazırlık var. Efsane oyuncular da burada yer alabilir. İmza töreninde de yaklaşık 100 bin forma satışa sunulacak." pic.twitter.com/aR9INtem51