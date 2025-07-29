Victor Osimhen bugün açıklanabilir!
Galatasaray, haftalardır beklediği Victor Osimhen'e kavuşmak için gün sayıyor. Sarı-kırmızılı takım görkemli bir şekilde Nijeryalı yıldıza imza attırmak isterken, gün içerisinde transferin açıklanabileceği öğrenildi.
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da gündemin tek ana maddesi Victor Osimhen...
Sarı-kırmızılı takım Napoli ile uzun süren pazarlıklar sonucu prensipte anlaşma zemini sağladı.
"BUGÜN AÇIKLANABİLİR"
HT Spor İstihbarat Şefi Deniz Biricik, Nijeryalı yıldızın gün içerisinde açıklanabileceği aktardı. Biricik, "Kulislerde konuşulan bilgi oyuncunun pazartesi veya salı günü açıklanabileceği yönündeydi. Bugün Osimhen transferinin açıklanması bir ihtimal." dedi.
"ÖZEL ÜRÜNLER ÇIKARILACAK"
Sözlerine devam eden Biricik, "Transfer dönemi tabiki değişkenlik gösterebiliyor. Galatasaray cephesinde büyük bir hazırlık var. Açıklanması ve duyurusunda kulübün eski ve efsane oyuncularını görebiliriz. Düzenlenecek imza töreninde de özel ürünler çıkarılacak. Yaklaşık 100 bine yakın Osimhen forması satışa sunulacak.
"G.SARAY PARA BASACAK"
Mağazacılığın önemli bir yer tuttuğunu belirten Biricik, "Ürünler ve mağazacılık gelirleri önemli yer tutuyor, Galatasaray Osimhen transferiyle para basacak diyebiliriz. Ayrıca GS Store, yakın bir zamanda halka arz edilip önemli bir gelir sağlanacak." şeklinde sözlerini noktaladı.