Victor Osimhen'de imza an meselesi: Galatasaray şartları kabul etti!
Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli'nin istediği şartları kabul etti. Sonraki satıştan pay maddesiyle ilgili görüşmeler ise sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, ıslak imza öncesi garantiler ve satış payı konusundaki pürüzleri gidermek için yoğun çaba harcıyor.
Uzun süredir Victor Osimhen için görüşmeleri sürdüren Galatasaray transferde sona yaklaştı.
İtalyan devi Napoli ile sıkı bir pazarlığa giren Sarı-Kırmızılılar, ödeme şartları konusunda anlaşma sağladı.
Galatasaray, Napoli'nin 40 milyon euro peşin ve 35 milyon euro sonraki ödeme teklifini kabul etti
Sarı kırmızılılar, 35 milyon euro'luk kısmı 2026 yılı sonuna kadar ödeyecek. Resmi imzaların atılması için garanti ve satış payı konusundaki görüşmeler sürüyor.
Ayrıca Nijeryalı yıldızın başka bir kulübe transfer olması durumunda Napoli bu transferden pay istiyor. İki kulüp arasında sonraki satıştan pay konusu görüşülüyor.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 41 kez giyen yıldız oyuncu 37 kez gol sevinci yaşarken 8 kez de asist yaptı.
OSIMHEN KAMP KADROSUNA ALINMADI
İtalyan ekibi Napoli, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'i yeni sezon hazırlık kampı kadrosuna çağırmadı.
ABDULLAH KAVUKCU'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçen sezon kiralık olarak formalarını giyen Victor Osimhen'in takımlarına gelmek için kulübü Napoli karşısında dimdik durduğunu söyledi.
Ocak ayından bu yana Osimhen transferi için çalıştıklarını aktaran Kavukçu, şunları kaydetti:
"Bu sürece başladığımızda kimse bize inanmıyordu. Önemli olan Galatasaray'ın böyle bir imkanının olduğunu dünyaya göstermekti. Bunu gösterdik. Hiç kimse Galatasaray ile dalga geçemez, kimse bize farklı şekilde konuşamaz. Biz, 'Gerektiği zaman o masada oluruz.' dedik. Biz o masada varız. Rahat olun. Dünyanın en büyük 5 kulübü içinde Galatasaray mutlaka olacak. Biz bu vizyonla yürüyoruz. Osimhen de bizi çok istiyor. İnanılmaz rakamlar teklif ettiler. Üç senede toplam bizim ettiğimiz tekliften 80-90 milyon avro fark var. Ancak o bizi tercih ediyor. Bunu da resmen açıkladı. Dimdik duruyor. Galatasaraylı olan futbolcularla mücadele etmek başarıları getiriyor. Sosyal medyalara çok bakmayın. Birlikte olursak her şeyi başarabileceğimize inanın. İnşallah hep beraber bunu başaracağız."