10 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 10 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...
* AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını 4 bin TL'ye çıkarıyoruz
* Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: 'Kayboldum' sözcüğünü mecazi sandım!
* İran, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran ve ABD'nin müzakere masasına oturmasına ilişkin bir mektup almadığını açıkladı
* UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 3-1'in rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek. Anderson Talisca’nın Rangers maçında 11'de olma ihtimalinin olduğu öğrenildi
* Oscar ödüllü Christopher Nolan'ın yeni filmi 'The Odyssey'in çekimlerinin bir bölümünü Yason Burnu'nda gerçekleştireceği haberleri, heyecan yaratmıştı. Ancak 'The Odyssey' için resmi başvuru yapılmadı
* Bazı sigara gruplarına zam geldi. En ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara 89 TL oldu