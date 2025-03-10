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        Anasayfa Video 10 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        10 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Mart 2025 - 17:28 Güncelleme: 10 Mart 2025 - 17:33

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 10 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...

        * AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını 4 bin TL'ye çıkarıyoruz

        * Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: 'Kayboldum' sözcüğünü mecazi sandım!

        * İran, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran ve ABD'nin müzakere masasına oturmasına ilişkin bir mektup almadığını açıkladı

        * UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 3-1'in rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek. Anderson Talisca’nın Rangers maçında 11'de olma ihtimalinin olduğu öğrenildi

        * Oscar ödüllü Christopher Nolan'ın yeni filmi 'The Odyssey'in çekimlerinin bir bölümünü Yason Burnu'nda gerçekleştireceği haberleri, heyecan yaratmıştı. Ancak 'The Odyssey' için resmi başvuru yapılmadı

        * Bazı sigara gruplarına zam geldi. En ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara 89 TL oldu

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