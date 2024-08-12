12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu? İşte günün haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Ağustos 2024'ün öne çıkan haberleri...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş bir mesaj yoktur, bu bilgi doğru değildir

Milli Savunma Bakanı Güler: Suriye ile daha önce Moskova'da olduğu gibi mutabık kalınacak yerlerde, bakanları içeren heyetlerle toplantılar yapılabilir

Haziran 2024'te mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti

Çinli Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı: Ortaklık için kapımız açık

Türkiye, 40 yıl sonra olimpiyatları altın madalyasız kapattı... Bakan Bak: İmkanları doğru kullanmayanlar hesabını verecek

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir" diyen oyuncu Merve Boluğur'a Erkekleri Koruma Derneği'nden tepki: Dava açıyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için kayıtlar başladı