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        Anasayfa Video 12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu? İşte günün haberleri

        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu? İşte günün haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2024 - 17:30 Güncelleme: 12 Ağustos 2024 - 17:34

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Ağustos 2024'ün öne çıkan haberleri...

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        Milli Savunma Bakanı Güler: Suriye ile daha önce Moskova'da olduğu gibi mutabık kalınacak yerlerde, bakanları içeren heyetlerle toplantılar yapılabilir

        Haziran 2024'te mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti

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