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        Anasayfa Video 23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Mayıs 2025 - 17:15 Güncelleme: 23 Mayıs 2025 - 17:22

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 23 Mayıs 2025'in öne çıkan haberleri...

        * MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri için açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir

        * ABD Başkanı Trump'ın "1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum" açıklaması piyasaları da etkiledi

        * ABD Başkanı Trump'ın Güney Afrika'da soykırımın kanıtı olarak gösterdiği görüntülerin Kongo'da çekildiği ortaya çıktı

        * Menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılanan Halit Ergenç'e  1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası, Rıza Kocaoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

        * Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için dev transfer operasyonu: Leroy Sane, Inaki Williams!

        * İBB Kurban Bayramı'nda 4 tesiste kurban satışı ve kesimi yapacak

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