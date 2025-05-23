23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 23 Mayıs 2025'in öne çıkan haberleri...
* MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri için açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir
* ABD Başkanı Trump'ın "1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum" açıklaması piyasaları da etkiledi
* ABD Başkanı Trump'ın Güney Afrika'da soykırımın kanıtı olarak gösterdiği görüntülerin Kongo'da çekildiği ortaya çıktı
* Menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılanan Halit Ergenç'e 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası, Rıza Kocaoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi
* Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için dev transfer operasyonu: Leroy Sane, Inaki Williams!
* İBB Kurban Bayramı'nda 4 tesiste kurban satışı ve kesimi yapacak