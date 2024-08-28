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        Anasayfa Video 28 Ağustos 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        28 Ağustos 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2024 - 17:02 Güncelleme: 28 Ağustos 2024 - 17:13

        iyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 28 Ağustos 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için "Sonuca çok yaklaştık" açıklaması... 1 kişi gözaltında

        * Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı

        * Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Brüksel'de düzenlenecek AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Toplantıda Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin ve diyaloğunun artırılması, küresel ve bölgesel sorunlara ortak çözüm arayışları, enerji, terörle mücadele  ve vize meselesi ele alınacak

        * ABD'de nadir görülen ve sivrisinek ısırığı ile bulaşan Doğu At Ensefaliti (EEEV) virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

        * Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon Euro bedelle Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olduğunu duyurdu. Kadıoğlu böylece en pahalı ikinci Türk futbolcu oldu

        * Geçtiğimiz yıl futbolu bırakarak emekli olan Mesut Özil, Üsküdar'da bir camiyi temizlerken görüntülendi

        * YÖKDİL sonuçları açıklandı

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