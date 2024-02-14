Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video Altın madenindeki toprak kaymasında yeni görüntüler ortaya çıktı

        Altın madenindeki toprak kaymasında yeni görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Şubat 2024 - 15:29 Güncelleme: 14 Şubat 2024 - 15:37

        Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki kamyonun, üzerlerine doğru gelen toprak yığınından kıl payı kurtuluşları böyle görüntülendi.

        BAKMADAN GEÇME

        Bakan Yerlikaya, 9 kişinin toprak altında kaldığı maden sahasında açıklamalarda bulundu
        Bakan Yerlikaya, 9 kişinin toprak altında kaldığı maden sahasında açıklamalarda bulundu
        Binali Yıldırım: "Kurtarma çalışmaları gece de termal kameralar yardımıyla devam ediyor"
        Binali Yıldırım: "Kurtarma çalışmaları gece de termal kameralar yardımıyla devam ediyor"
        İYİ Parti grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener açıklamalarda bulundu
        İYİ Parti grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener açıklamalarda bulundu
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, nerelerde su baskını riski var sorusuna yanıt verdi
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, nerelerde su baskını riski var sorusuna yanıt verdi