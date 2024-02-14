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Altın madenindeki toprak kaymasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Habertürk
Giriş: 14 Şubat 2024 - 15:29 Güncelleme: 14 Şubat 2024 - 15:37
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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki kamyonun, üzerlerine doğru gelen toprak yığınından kıl payı kurtuluşları böyle görüntülendi.
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