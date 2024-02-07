AnasayfaVideoGönderilen mail silinir mi? İşte gönderilen maili geri alma işlemi
Gönderilen mail silinir mi? İşte gönderilen maili geri alma işlemi
Habertürk
Giriş: 07 Şubat 2024 - 15:10 Güncelleme: 07 Şubat 2024 - 15:17
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Zaman zaman bir maili yanlış kişiye ya da yanlış içerikle gönderebiliyoruz. Böyle zamanlarda da o maili geri almak istiyoruz. Bugünün teknolojisinde gönderilen maili geri alabilirsiniz. Detayları HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen anlattı.
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