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        Anasayfa Video Gönderilen mail silinir mi? İşte gönderilen maili geri alma işlemi

        Gönderilen mail silinir mi? İşte gönderilen maili geri alma işlemi

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        Habertürk
        Giriş: 07 Şubat 2024 - 15:10 Güncelleme: 07 Şubat 2024 - 15:17

        Zaman zaman bir maili yanlış kişiye ya da yanlış içerikle gönderebiliyoruz. Böyle zamanlarda da o maili geri almak istiyoruz. Bugünün teknolojisinde gönderilen maili geri alabilirsiniz. Detayları HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen anlattı.

         

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