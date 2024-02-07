Gönderilen mail silinir mi? İşte gönderilen maili geri alma işlemi

Zaman zaman bir maili yanlış kişiye ya da yanlış içerikle gönderebiliyoruz. Böyle zamanlarda da o maili geri almak istiyoruz. Bugünün teknolojisinde gönderilen maili geri alabilirsiniz. Detayları HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen anlattı.