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        Türk bilim insanları Arktik'te

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        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 23:34 Güncelleme:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında bulunduğu Kuzey Kutbu'ndan Habertürk'e açıklamalarda bulundu.

        Bakan  Kacır, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) yürütücülüğünde gerçekleştirilen 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi (TASE-VI) kapsamında Kuzey Kutbu'nda bilim insanlarıyla birlikte incelemelerde bulundu.

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