Viranşehir'de pamuk fabrikasında yangın

Viranşehir'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Şanlıurfa Viranşehir'de bulunan bir pamuk fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi
Giriş: 28.05.2024 - 07:02 Güncelleme: 28.05.2024 - 07:02
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir pamuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çiftekuyu Mahallesi'ndeki bir fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar, bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.
AA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.
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