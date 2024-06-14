Virgosol'dan yeni Ar-Ge yatırımı

Yazılım kalite kontrol ve güvencesi alanında faaliyet gösteren Virgosol, yeni bir Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre Yıldız Teknik, Medeniyet ve Namık Kemal üniversitelerinin teknoparklarında Ar-Ge yapılanmasına sahip olan Virgosol; şimdi de yerinde Ar-Ge merkezini hayata geçirdi. Virgosol, yerinde Ar-Ge merkezinde geliştireceği yapay zekâ, makine öğrenmesi ve büyük veri odaklı ürünler geliştirmeyi hedefliyor.

“HEDEFİMİZ OYUN KURUCU OLMAK”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Virgosol Kurucu Ortağı ve CTO’su Miraç Emektar, şunları söyledi: “İçinde bulunduğumuz dijital dönüşüm çağında teknoloji baş döndürücü bir hızda ilerlerken, hedefimiz bu dünyada oyun kurucu olmak. Yıldız Teknik, Medeniyet ve Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde yer alan Ar-Ge ofislerimizde teknolojik ilerlemenin zeminini oluşturacak çalışmalara imza attık. Şu ana kadar iki adet TÜBİTAK, iki adet KOSGEB Ar-Ge projesini başarıyla tamamladık. Yeni TÜBİTAK projelerimiz de değerlendirme aşamasında. Hayata geçirdiğimiz yerinde Ar-Ge merkezimizde makine öğrenmesi, yapay zekâ ve büyük veri odaklı ürün ve çözümler geliştirmeyi sürdürmenin yanında Ar-Ge ekibimizi de genişletmeyi hedefliyoruz.”