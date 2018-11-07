Fenerbahçe'nin kadro dışı bırakılan kaptanı Volkan Demirel, Galatasaray derbisi başlamadan hayatını kaybeden genç taraftar Koray Şener'in anma töreni ve cenazesinde olmadığı için eleştirilmiş ve bir kesim taraftarın tepkisini çekmişti.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre kadro dışı olduğu için takımla birlikte hareket etmesinin sorun çıkarabileceğini düşünen Fenerbahçe'nin 15 yıllık kalecisi Demirel, dün Kocaeli'ne giderek Koray Şener'in evine taziye ziyaretinde bulundu.



Fenerbahçe'nin şimdiden efsaneleri arasına girmeyi başarmış tecrübeli eldiven Şener'in annesi, babası ve kardeşleriyle uzun süre sohbet ederken, her fırsatta yanlarında olduğunu da belirtti.

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