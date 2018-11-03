Alman otomobil devi Volkswagen (VW) Çin'de sürücüsüz araç geliştirmek için Baidu tarafından kurulan Apollo Platformu'na katılıyor. Volkswagen cuma günü yaptığı açıklamada dünyanın en büyük otomobil pazarında yer almak için, Çin'in sürücüsüz araba geliştirmeyi amaçlayan ve Baidu tarafından kurulmuş olan otonom sürüş konsorsiyumuna katılacağını söyledi.

Baidu, geçtiğimiz yıl Google, Waymo ve ABD'li otomobil üreticisi Tesla’la ile rekabet edebilmek için otonom araçların geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla açık kaynak yaklaşımına dayanan Apollo konsorsiyumunu kurmuştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Volkswagen Apollo yönetim kurulunda yer alacak. Aralarında BMW’nin de bulunduğu 130’dan fazla partneri olan Apollo girişimi bu yılın sonunda Ford'la sürücüsüz araçları test etmeye yönelik bir planlama içinde olduğunu duyurdu.

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