Volkswagen (VW),ID elektrikli otomobil ailesinin ilk üyesi olan model ile ilgili bilgileri ve teknik detayları ortaya çıkmaya başladı. Markanın yeni kompakt elektrikli modelinin adı 'ID. 3' olarak açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, Volkswagen’in bu modele ID. 3 adını vermesinin iki nedeni bulunuyor. Bunlardan ilki, markanın ve genel olarak otomotiv sektörünün sınıflandırma sisteminde kompakt otomobillerin segmenti 3 olarak adlandırılıyor.

İkincisi ise, ID. 3 model lansmanının, marka tarihinde Beetle ve Golf’un ardından stratejik öneme sahip üçüncü bölümü açtığı kabul ediliyor.

550 KİLOMETRE MENZİL SUNACAK

Avrupa genelinde ön siparişlerin alınmaya başlandığı modelin, 330 ve 550 kilometre aralığında menzile sahip 3 farklı batarya seçeneği ile satışa sunulacağı bildirildi.

İlk teslimatına 2020 yılında başlanacak ID. 3’ün 30 bin adet ile sınırlı ilk seri üretim versiyonu ID.3 1ST ile ilgili teknik detaylarda da paylaşıldı.

420 km’lik bir menzile sahip olacak olan ID.3 1ST modelinin, dört renk ve üç versiyon ile satışa sunulacağı açıklanırken, tüm versiyonların ses kontrolü ve navigasyon sistemi dahil olacağı belirtildi. ID.3 1ST Plus'ta ise, ek olarak IQ Light ve çift renkli iç ve dış tasarıma öğeleri yer alacak.

ID.3 1ST Max versiyonunda da panoramik cam tavan ve arttırılmış gerçekliğe sahip ön cama yansıyan bilgilendirme sistemi “Augmented reality head-up display” gibi özellikler bulunacak.

2020'DE SATIŞA ÇIKACAK

Yapılan açıklamaya göre, Volkswagen, ön rezervasyon yapan müşterilerine, ID.3 1ST otomobilleri için ilk sene boyunca 2 bin 200 KW’a kadar ücretsiz elektrik enerjisi alma olanağı sunacak.

Kullanıcıların araçlarını, “We Charge” adlı Volkswagen şarj uygulamasına bağlı tüm halka açık şarj noktalarında, Volkswagen’in de yer aldığı Avrupa çapındaki IONITY’yi kullanarak da şarj edebilecekleri kaydedildi.

ID.3 1ST'in üretiminin 2019 sonunda başlayacağı ve ilk otomobillerin 2020 yılı ortasında müşterilere teslim edileceği bildirildi.

2025 yılına kadar 20 farklı elektrikli modeli piyasaya sürmeyi hedefleyen Volkswagen, bu süreçte 10 milyon adet elektrikli otomobil satmayı hedefliyor.