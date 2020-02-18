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Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in (VW),Türkiye'de otomobil fabrikası kurup kurmama konusundaki kararını bir kez daha ertelediği iddia edildi.

Reuters'ın şirket kaynaklarına dayandırdığı gelişmeye göre, kararın yıl ortasında açıklanması bekleniyor. Reuters'e konuşan şirkete yakın bir kaynak, süreç ile ilgili olarak, "Hala zamanımız var ve bu kararı kesinlikle yıl ortasına kadar verebiliriz" dedi.

Volkswagen, en son geçen Aralık ayında yaptığı açıklamada fabrika yatırım kararını Şubat ayında vereceğini açıklamıştı.

Avrupa'daki fabrikalarında elektrikli araçlara yer açmak için yeni bir tesis arayışına giren VW, Ekim 2019'da Manisa'da yaklaşık 1 milyar liralık bir şirket kurmuştu.

Alman üretici Ekim ayında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı öne sürerek fabrikanın resmi açıklama tarihini ertelemişti.