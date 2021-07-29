İlk SUV coupe modeli 2022'de Türkiye'de 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Volkswagen, son dönemde satışları gittikçe artan SUV segmentinde yeni bir oyuncu tanıttı. Alman markanın Avrupa pazarındaki ilk SUV coupe modeli olarak sergilenen otomobilin adı Taigo olarak açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, Taigo, arka koltuklarda tavan yüksekliği kısıtlanmadan, coupé bir otomobil gibi geriye doğru eğimli olarak tasarlandı. Volkswagen'in MQB platformu üzerine inşa edilen Polo ve T-Cross modellerinden sonra bu şasi üzerinden geliştirilen 3'üncü model olan Taigo'nun 2022 bahar aylarında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

İspanya’daki Pamplona tesislerinde üretilecek otomobil, Türkiye ile birlikte öncelikli olarak 28 Avrupa Birliği ülkesi ve Güney Afrika'da satışa sunulacak.

İKİZ KARDEŞLER TASARLADI

Verilen bilgiye göre, yeni modelin tasarımı, Volkswagen Dış Tasarım Başkanı Marco Pavone ve Volkswagen Güney Amerika Tasarım Merkezi Başkanı olan ikiz kardeşi José Carlos Pavone’ye ait.

Henüz öğrencilik yıllarında Volkswagen’in tasarım ekibinde çalışmayı hedefleyen Marco ve José Carlos Pavone kardeşler, o yıllarda geleceğin otomobillerine ait ilk tasarım eskizleriyle markaya başvurdular. O tarihten itibaren geride kalan yaklaşık 35 yılda, marka için birçok projeyi hayata geçiren ikiz kardeşler, Taigo’nun tasarımına da imza attılar.

BENZİNLİ MOTORLAR İLE GELECEK

4.26 metrelik uzunluğa sahip otomobil, Life, Style ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde satın alınabilecek. Otomobilde, LED farlar, standart olarak sunulan yeni nesil bilgi-eğlence sistemi, kablosuz Mobil Bağlantı Arayüzü "App-Connect", dijital gösterge paneli, kablosuz şarj özelliği gibi özellikler bulunuyor.

Taigo’da şerit takip sistemi “Lane Assist”, yaya algılama özelliğine sahip ve şehir içi acil frenleme fonksiyonunu içeren ön bölge asistanı “Front Assist” gibi yardımcı sistemler sunuluyor. Ayrıca, 0-210 km/s hızları arasında yarı otonom sürüş imkânı sağlayan “Yarı Otonom Sürüş Asistanı” (Travel Assist) de isteğe bağlı olarak alınabiliyor.

Taigo, 1.0 litre 95 beygir ve 100 beygir güç üreten 2 adet 3 slindirli, 1.5 litre 150 beygir güç üreten bir adet 4 silindirli yüksek verimli benzinli motor seçeneklerine sahip. Önden çekişli modelin maksimum hızı sırasıyla, 183 km/s, 191 km/s ve 212 km/s olarak açıklanıyor. Verilen bilgiye göre, Taigo 5 ileri manuel veya 7 ileri DSG şanzıman seçenekleriyle satışa sunulacak.