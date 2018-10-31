Google'in çatı şirketi Alphabet'in sürücüsüz otomobil birimi Waymo, ABD'nin Kaliforniya eyaletinden araç içinde sürücü olmadan test sürüşleri yapma izni aldı. Otonom araçlarda bugüne kadar acil durumlar için bir sürücü bulunması şartı aranırken, ilk kez Waymo'nun sürücüsüz araçlarında herhangi bir kimsenin bulunması zorunlu olmayacak. Waymo'nun aldığı iznin, otonom araçların yaygınlaşmasını ve ticarileştirilmesini hızlandıracağı ifade ediliyor.

Waymo, aldığı izin ile sürücüsüz araçlarını gerçek trafik şartlarında test etme imkanına kavuşmuş oldu. Öyle ki, şirket sürücüz araçlarını otoyollar, caddeler ve sokaklar olmak üzere kamuya açık tüm alanlarda testini yapabilecek. Waymo'nun toplam 36 araçlık otonom filosu, test sürüşlerinde en fazla 100 kilometre hızla seyredebilecek.

15 MİLYON KİLOMETRE YOL KAT ETTİ

Yaklaşık 10 yıldır sürücüz otomobil testlerini sürdüren Waymo, otonom sürüşe sahip araçları ile bugüne kadar 15 milyon kilometreden fazla yol kat etti. Silikon Vadisi'nin de yer aldığı Kaliforniya sınırları içinde otonom otomobillerini test eden 60 firma bulunuyor. Bu firmaların Waymo dışındaki hepsinde, testler sırasında sürücünün bulunması şart koşuluyor.

Waymo'nun otonom testleri Jaguar'ın elektrikli aracı I-PACE ve Chrysler Pacifica Hibrit marka modelleri ile yürütülüyor. Mart ayında Uber'in otonom test aracı, Arizona'da bir kadına çarparak ölümüne sebebiyet vermişti. Olay sonrası söz konusu araçların güvenliği tartışma konusu oldu.

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