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HaberlerGirişimcilikWeWALK Time tarafından 2019’un en iyileri arasında gösterildi

Yerli girişimin icatı Time tarafından 2019’un en iyileri arasında gösterildi

Vestel ve Young Guru Academy’nin desteklediği yerli girişim WeWALK akıllı baston, haber dergisi TIME tarafından 2019 yılının en iyi icatlarından biri olarak seçildi. Yapılan açıklamaya göre, WeWALK akıllı baston, görme engelli kullanıcısının göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek engelleri algılayarak kullanıcıyı uyarıyor ve Bluetooth ile mobil uygulamasına bağlanıyor

wewalk

Vestel mühendisleri ve Young Guru Academy’nin (YGA) desteklediği, görme engellilerin sosyal hayata eşit ve tam katılımı için teknolojiler geliştirmeyi amaçlayan WeWALK akıllı baston, haber dergisi TIME tarafından 2019 yılının en iyi icatlarından biri olarak seçildi.

Yerli girimin akıllı bastonu, 2017 yılında da Birleşmiş Milletler’de örnek proje olarak gösterilmiş ve Thomas Edison’a adanan Edison Ödülleri’nde Sağlık & İyi Yaşam kategorisinde ‘altın ödül’e de layık görülmüştü. 

Verilen bilgiye göre, engel algılama, telefona bağlanma ve farklı uygulamalarla entegrasyon olmak üzere üç özellik sunan WeWALK akıllı baston, görme engelli kullanıcısının göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek engelleri algılayarak kullanıcıyı uyarıyor, Bluetooth ile mobil uygulamasına bağlanıyor, görme engelli kullanıcının cep telefonuna dokunmadan, bastonu üzerinden navigasyon almasını, toplu taşıma entegrasyonu ile çevresindeki durakları ve duraklardan geçen otobüslerin saatlerini öğrenmesini ve Alexa sesli asistana komutlar vermesini sağlıyor.

WeWALK Akıllı Baston'un, şu ana kadar 25’in üzerinde ülkede görme engellilere ulaştığı bildirildi.

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