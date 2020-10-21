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Wijnaldum ateş püskürdü: Pickford'un yaptığı tamamen aptalcaydı

Hafta sonunda oynanan Everton maçında sakatlanan Virgil van Dijk'ın dizinden ameliyat olacağı açıklanırken Georginio Wijnaldum da konuya dair açıklama yaptı. Hollandalı futbolcu, Jordan Pickford'ın hamlesini 'tamamen aptalca' olarak tanımladı

Wijnaldum ateş püskürdü: Pickford'un yaptığı tamamen aptalcaydı
"Tamamen aptalcaydı"
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Hafta sonunda oynanan Merseyside derbisinde Everton kalecisi Jordan Pickford'la girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan ve sezonun yarısını kaçıracağı tahmin edilen Virgil van Dijk tüm Liverpool'u derinden sarstı. Liverpool'un diğer bir Hollandalı futbolcusu Georginio Wijnaldum konuya dair bir açıklama yaparken Pickford'ın hamlesini 'tamamen aptalca' olarak tanımladı.

Tüm takım arkadaşlarının üzgün olduğunu belirten tecrübeli futbolcu "Bence Pickford, Van Dijk'ı sakatlamak istemedi. Futbolda bu tip kazalar sürekli oluyor. Ancak hamlesi tamamen aptalcaydı" ifadelerini kullandı.

Geçireceği ameliyatın ardından rehabilitasyon programına girecek 29 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili bilgi verilmezken İngiliz basını sezonun en az yarısını kaçıracağını belirtiyor. Liverpool'a 2018 yılının ocak ayında 75 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan van Dijk, takımının bütün lig maçlarında forma giydi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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