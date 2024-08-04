WRC'nin 9. etabını Sebastien Ogier kazandı
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2024 sezonunun 9. ayağı Finlandiya Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Fransız pilot Sebastien Ogier kazandı.
Toyota Gazoo takımında oynayan Fransız pilot Sebastien Ogier, Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2024 sezonunun 9. ayağı Finlandiya Rallisi'ni kazandı.
Finlandiya'da düzenlenen 20 etaplık mücadeleyi 2 saat 25 dakika 41.9 saniyede tamamlayan Ogier, bu sezon 3, kariyerinin 61. ralli zaferini elde etti.
Hyundai Shell Mobis ekibinden Belçikalı Thierry Neuville, liderin 40.1 saniye gerisinde ikinci, M-Sport Ford takımından Fransız Adrien Fourmaux ise Ogier'nin 1 dakika 14.1 saniye arkasında üçüncü sırada yer aldı.
Pilotlar klasmanında Neuville, 168 puanla zirvedeki yerini korudu. Belçikalı sürücüyü, 141 puanla Ogier ve 137 puanla Estonyalı Ott Tanak (Hyundai Shell Mobis) izledi.
WRC'nin 10. ayağı, 5-8 Eylül tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek.