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WRC Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de Marmaris'te düzenlenecek

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilecek

WRC Türkiye Rallisi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamada, Türkiye Rallisi'nin, bu yıl 18-20 Eylül'de Marmaris'te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenleneceği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk 3 etabın ardından ara verilen şampiyonaya, 4-6 Eylül'de Estonya Rallisi ile devam edilecek. 18 Eylül Cuma günü başlayacak Türkiye Rallisi ise pilotların nefes kesen mücadelesine sahne olacak. Üç gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki özel etaplarda yapılacakyarış, 155 televizyon kanalından canlı yayınlanacak.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Türkiye'de son 2 yıldır düzenlenen en büyük spor organizasyonunun Türkiye Rallisi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Rallisi organizasyonunun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bu projede emeği geçen tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bir kez daha ülkemizin gücünü tüm dünyaya göstermek ve tanıtımına katkıda bulunmak için hazırız." ifadelerini kullandı.

Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOSFED'e teşekkür eden WRC Üst Yöneticisi Jona Siebel ise, "Marmaris, pandemi sonrasında alınan önlemler doğrultusunda, tüm katılımcı ile seyircilerin keyifle ve güvenle seyahat edebilecekleri popüler bir tatil beldesi. Organizasyon kapsamında güvenli bir ortam oluşturmak için FIA ve Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 protokolleri uygulanacak." değerlendirmesinde bulundu.

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