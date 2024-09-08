WRC Yunanistan Rallisinde zafer Thierry Neuville'ın
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Yunanistan'da düzenlenen 10. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.
Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Yunanistan'da düzenlenen 10. ayağını kazandı.
Lamya kentindeki 15 etaptan oluşan mücadeleyi 3 saat 38 dakika 4.2 saniyede tamamlayan Neuville, sezonun 2'nci, kariyerininse 21'inci WRC birinciliğine ulaştı.
Podyumun diğer basamaklarına da Hyundai Shell Mobis sürücüleri çıktı. Liderin 1 dakika 36.8 saniye arkasındaki Daniel Sordo 2'nci, 2 dakika 57.3 saniye gerisindeki Ott Tanak ise 3'üncü sırayı aldı.
Şampiyona lideri Neuville, puanını 192'ye yükselterek son 3 yarış öncesi rakipleriyle arasındaki farkı açtı. Belçikalı sürücüyü, 158 puanla Tanak ve 154 puanla Sebastien Ogier (Toyota Gazoo takımı) izledi.
WRC'nin 11. ayağı, 26-29 Eylül tarihlerinde Şili'de düzenlenecek.