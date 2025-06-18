Xabi Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı

Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Al Hilal maçı öncesi milli futbolcu Arda Güler hakkında konuştu.

"ARDA BU SEZON DAHA FAZLA OYNAYACAK"

Yeni sezonda Arda Güler'in daha fazla süre alacağını belirten İspanyol teknik adam Xabi Alonso: "Arda Güler bu sezon daha fazla oynayacak. Uyum zaman alır. Örneğin Luka, güçten güce ilerledi. Arda Güler, Endrick... Bunlar doğal süreçler. İkinci yıllarında daha da ilerleyecekler. Her şey doğal."