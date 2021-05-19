XRP (Ripple) 2012 yılındn beri varolan ödeme sistemi ve kripto para değeridir Blockchain sistemi üzerinde işlem işlem gören XRP'nin bütün defterleri ise şirket tarafından yönetilmektedir.

XRP ile büyük miktardaki para transferlerinin blockchain sistemi üzerinden ucuz ve güvenilir bir şekilde yapılması amaçlanmıştır. Brad Garlinghouse, XRP yani Ripple Şirketi'nin CEO'sudur ve dünyanın birçok yerinde ofisi bulunmaktadır.

Ripple şu anda Bitcoin ve Ethereum gibi dünyaca ünlü kripto para değerleri arasında anılmaktadır.

XRP FİYATI NE KADAR?

Diğer kripto para değerleri gibi XRP fiyatları da anlık hareketler sergilemektedir. 19 Mayıs'ta kaydedilen verilere göre XRP - Ripple 10 TL civarında serbest piyasada işlem görmektedir.