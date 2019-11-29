Türkiye yılın ilk 10 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14.5 artışla 40 milyon 719 bin 786 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Ekim 2019 dönemi sınır giriş ve çıkış istatistiklerine göre, bu dönemde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere oldu.

Türkiye ilk 10 ayda Rusya'dan gelen 6 milyon 694 bin 453 turist, bu dönemde Türkiye'ye gelen toplam yabancı ziyaretçilerin yüzde 16.4'ünü oluşturdu.

Yabancı turist girişi Ekim ayında ise yıllık yüzde 14.3 arttı. Ekim ayında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı 4 milyon 291 bin 574 olarak açıklandı.

Geçen yılın Ekim ayında ise gelen yabancı turist sayısında yüzde 13.2 oranında artış yaşanmıştı.