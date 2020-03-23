HABERTURK.COM / İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılı Şubat ayı ‘Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar’ verisini açıkladı. Bakanlığın açıkladığı yabancı ziyaretçi sayılarına göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Şubat'ta yüzde 3.8 arttı.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Şubat'ta 1.73 milyon kişi olurken, Türkiye'ye yılın ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 9.7 artışla 3.52 milyon kişiye çıktı.

Şubat'ta Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 55.5'i İstanbul’dan, yüzde 12.3'ü Edirne’den, yüzde 10.1’i Antalya’dan, yüzde 8.1’i Artvin’den ve yüzde 2.2'si Ankara’dan giriş yaptı.

Bakanlık verilerine göre, yabancı ziyaretçilerin yüzde 0.67'sine denk gelen 23 bin 656’lık kısmı günübirlikçi oldu.