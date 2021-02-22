Yabancı turist sayısında sert düşüş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTurizmYabancı turist sayısında sert düşüş
ABONE OL

Ocak ayında yabancı ziyaretçi yüzde 71.48 azaldı

2021 yılı Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,48 azalış kaydedildi.

Yabancı turist sayısında sert düşüş
HABERTURK.COM

Türkiye'ye ocak 2021'de gelen yabancı ziyaretçi sayısı Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,48 oranında bir azalış göstererek 509 bin 787 oldu.

Ocak ayında yabancı ziyaretçinin yüzde 0.57'si günübirlikçilerden oluştu. Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il sırasıyla şöyle:

1-İstanbul yüzde 65,68 (334 bin 825 )
2-Edirne yüzde 10,34 ( 52 bin 698 )
3-Antalya yüzde 9,22 ( 47 bin 23 )
4-Şırnak yüzde 3,08 ( 15 bin 681 )
5-Artvin yüzde 1,72 ( 8 bin 779 )

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR% DEĞİŞİM ORANI
AYLAR2019202020212020/20192021/2020
OCAK1 539 4961 787 435509 78716,11-71,48
ŞUBAT1 670 2381 733 1123,76
MART2 232 358718 097-67,83
NİSAN3 293 17624 238-99,26
MAYIS4 022 25429 829-99,26
HAZİRAN5 318 984214 768-95,96
TEMMUZ6 617 380932 927-85,90
AĞUSTOS6 307 5081 814 701-71,23
EYLÜL5 426 8182 203 482-59,40
EKİM4 291 5741 742 303-59,40
KASIM2 190 622833 991-61,93
ARALIK2 147 878699 330-67,44
TOPLAM45 058 28612 734 213-71,74

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Turizm sektörü iç pazara yoğunlaştı
TURİZMTurizm sektörü iç pazara yoğunlaştı
Foça Tatil Köyü özelleştirilecek
TURİZM49 yıllığına özelleştirilecek
İngilizlerin 2021'de tatile çıkıp çıkamayacağı belli değil
TURİZMİngilizler bu yıl tatile çıkamayabilir
TUI, Kovid-19 aşısıyla yaz tatili taleplerinin artmasını bekliyor
TURİZMTatil talebine 'aşı' etkisi
Kartalkaya yarıyıl tatili sebebiyle yoğun talep görüyor
TURİZMKartalkaya'da tatil yoğunluğu
Bodrum'a pandemide rekor yatırım - haberler
TURİZMBodrum'a pandemide rekor yatırım!
Turizm yatırımları pandemide devam etti
TURİZMTurizm yatırımları pandemide devam etti
WTFI'dan Türkiye'nin turizm önlemlerine övgü
TURİZMTürkiye'nin turizm önlemlerine övgü
Oda fiyatı döviz cinsi belirlenebilecek
TURİZMYerli turiste dövizle oda satılabilecek
Türkiye 2020'de yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı
TURİZM2020'de ziyaretçi sayısı yüzde 69 azaldı