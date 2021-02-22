Yabancı turist sayısında sert düşüş

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Türkiye'ye ocak 2021'de gelen yabancı ziyaretçi sayısı Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,48 oranında bir azalış göstererek 509 bin 787 oldu.

Ocak ayında yabancı ziyaretçinin yüzde 0.57'si günübirlikçilerden oluştu. Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il sırasıyla şöyle:



1-İstanbul yüzde 65,68 (334 bin 825 )

2-Edirne yüzde 10,34 ( 52 bin 698 )

3-Antalya yüzde 9,22 ( 47 bin 23 )

4-Şırnak yüzde 3,08 ( 15 bin 681 )

5-Artvin yüzde 1,72 ( 8 bin 779 )

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI YILLAR % DEĞİŞİM ORANI AYLAR 2019 2020 2021 2020/2019 2021/2020 OCAK 1 539 496 1 787 435 509 787 16,11 -71,48 ŞUBAT 1 670 238 1 733 112 3,76 MART 2 232 358 718 097 -67,83 NİSAN 3 293 176 24 238 -99,26 MAYIS 4 022 254 29 829 -99,26 HAZİRAN 5 318 984 214 768 -95,96 TEMMUZ 6 617 380 932 927 -85,90 AĞUSTOS 6 307 508 1 814 701 -71,23 EYLÜL 5 426 818 2 203 482 -59,40 EKİM 4 291 574 1 742 303 -59,40 KASIM 2 190 622 833 991 -61,93 ARALIK 2 147 878 699 330 -67,44 TOPLAM 45 058 286 12 734 213 -71,74