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Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Kasım ayında yüzde 62 oranında azaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Kasım ayı yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 833 bin 991 kişi oldu.

Geçen yılın Kasım ayında Türkiye'ye 2 milyon 190 bin 622 yabancı ziyaretçi gelmişti.

Türkiye'ye 2020'nin Ocak-Kasım döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 72 oranında azalarak 12 milyon 34 bin 883 kişiye düştü.

2019'un 11 aylık döneminde bu rakam 42 milyon 910 bin 408 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

2020'nin Kasım ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan yüzde 17.18 ile birinci, Rusya yüzde 15.24 ile ikinci ve Irak yüzde 5.85 ile üçüncü sırada yer aldı.

Ukrayna ve Almanya ise listenin dördüncü ve beşinci sırasında yer aldı.