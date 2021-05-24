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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.162 oranında bir artış göstererek 790 bin 687 kişi oldu

Nisan ayında gelen 790 bin 687 yabancı ziyaretçinin 3.185'i ( 0.40% ) günübirlikçi.

Nisan ayında gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %53,08

2-Antalya %21,64

3-Edirne %10,65

4-Şırnak %2,46

5-Ankara %2,02

OCAK-NİSAN DÖNEMİ YÜZDE 35.64 AZALDI

2021 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,64 azalarak 2 milyon 743 bin 773 kişi oldu

2021 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemize gelen 2 milyon 743 bin 773 yabancı ziyaretçinin 11.486'sı (0.42%) günübirlikçi.