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Yanaktan 'makas almak' kişilik haklarına saldırı sayıldı

İHA

İş yeri yetkilisinin yanağından makas aldığı işçi, amirinin bu hareketiyle kendisini küçümsediğini ve kişilik haklarına saldırdığını, bu nedenle depresyona girdiğini iddia ederek yargıya başvurdu. İş Mahkemesi; davacının iş akdini haklı sebeple feshettiğine dikkat çekti. İşçinin kıdem tazminatına hak kazandığına hükmeden mahkeme manevi tazminat talebini reddetti. Yargıtay manevi tazminat koşullarının bulunduğu gerekçesiyle kararı bozdu

yargıtay karar

İş yeri yetkilisinin yanağından makas aldığı tasarımcı kadın işçi, amirinin bu hareketiyle kendisini küçümsediğini iddia ederek yargıya  başvurdu. İşçi 4 yıl boyunca çalıştığı iş yerinde maruz kaldığı uygulamalar neticesi psikolojisinin bozulduğunu ileri sürüp iş sözleşmesini feshetti. İş Mahkemesi’ne başvurarak iş yeri sahibi hakkında alacak ve manevi tazminat davası açtı. Davalı şirket nezdinde moda tasarımcısı olarak çalıştığını, işveren tarafından hak ettiği işçilik alacakları zamanında ve tam olarak ödenmediği ve ayrıca psikolojik baskıya maruz kaldığını dile getirdi. İş akdinin haklı sebeple feshedildiğini ileri süren davacı, kıdem tazminatı, fazla çalışma ve manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davanın reddini isteyen işveren ise karşı dava açarak 9 bin 180 TL’lik ihbar tazminatının faizi ile birlikte işçiden tahsiline karar verilmesini istedi.

İŞ MAHKEMESİ KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNİ HÜKMETTİ

İş Mahkemesi; davalı şirket nezdinde toplam 4 yıl 5 gün çalışan davacının iş akdini haklı sebeple feshettiğine hükmetti. Davacının fesih sebebi ve şekli itibari ile kıdem tazminatına hak kazandığına hükmeden mahkeme; fazla çalışma alacağının bulunduğunu, bu alacak kalemleri yönünden davanın kabulüne, manevi tazminat talebinin şartları oluşmadığından reddine, davalı tarafça ihbar tazminatı talepli açılan karşı-davada ise fesih sebebi ve şekli itibari ile ispatlanamayan davanın reddine karar verdi.İki taraf da kararı temyiz etti.

YARGITAY İŞ MAHKEMESİNİN KARARINI BOZDU

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, manevi tazminat koşullarının oluştuğuna  karar vererek, iş mahkemesinin kararını bozdu. Davacının yaşadığı psikolojik rahatsızlığı sebebiyle istirahat raporu aldığına dikkat çekilen Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

"Davacının işi ile ilgili yapılan bir toplantı sırasında amiri konumundaki R. tarafından üzerine doğru küllük fırlatmak suretiyle kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan başka bir toplantı sırasında yine yapılan işi küçümser bir şekilde iş yeri yetkilisi A.Ç.’nin davacının yanağına dokunduğu 'makas aldığı' anlaşılmaktadır. Bu davranışlar ve davacının depresyon tedavisi gördüğüne dair doktor raporu da bulunmakla somut olayda manevi tazminatın koşullarının bulunduğu kabul edilmelidir. Mahkemece sözü edilen isteğin reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın yazılı sebepten dolayı bozulmasına oy birliğiyle karar verildi."

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