Yangında evini kaybeden oyuncu Milo Ventimiglia ilk bebeğini kucağına aldı: Evsiz ama asla yuvasız değil

Jarah Mariano, “kaçınılmaz olarak yaşanacaklar için bir alıştırma yapabilmiş olmasını bir lütuf” olarak gördüğünü söyledi. Mariano, her şeyini kaybetmesine rağmen ailesinin bir arada, mutlu, sağlıklı ve güvende olduğunu, önemli olanın da bu olduğunu belirtti. İhtiyaç duydukları anda yardıma koşan tüm 'kahramanlara' da teşekkür etti.