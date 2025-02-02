Yangında evini kaybeden oyuncu Milo Ventimiglia ilk bebeğini kucağına aldı: Evsiz ama asla yuvasız değil
'This Is Us' dizisi yıldızı, Emmy adaylı oyuncu Milo Ventimiglia, yangından hamile eşiyle birlikte kaçmış, evini kaybetmişti. Ünlü oyuncu ile model eşi Jarah Mariano, şimdi ilk bebek sevinci yaşıyor. Mariano, bebek haberini verirken, "Evsiz ama asla yuvasız değil" mesajını paylaştı
'This Is Us' dizisinin yıldızı olan, Emmy adayı oyuncu Milo Ventimiglia, Los Angeles’ı saran korkunç yangında evini kaybedenlerden biriydi. Üstelik bu felaketi yaşadıklarında Ventimiglia’nın 2022’de evlendiği eşi Jarah Mariano hamileydi.
Yangında evlerini kaybeden çift, bebek mutluluğu yaşıyor. Ventimiglia ve Mariano, Los Angeles yangınlarında evlerini kaybettikten haftalar sonra ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
"HOŞ GELDİN"
Modellik yapan Jarah Mariano; “Evsiz ama asla yuvasız değil. Tekrar hoş geldin Ke'ala Coral Ventimiglia” notuyla bebeğinin doğumunu duyurdu. Mariano, bebeğinin 23 Ocak’ta dünyaya geldiğini açıkladı.
Bebeklerinin yüzünü göstermemeyi tercih eden ünlü çift, onun ayaklarıyla birlikte can dostları köpeklerinin patilerinin yan yana çekilmiş bir fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı.
"HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK"
Jarah Mariano; “7 Ocak'ta ailem ve ben Palisades yangını nedeniyle evimizden tahliye edildik. İçinde yaşadığımız evi ve sahip olduğumuz her şeyi, ayrıca taşınmak üzere olduğumuz inşaat halindeki evimizi kaybettik. 38 haftalık hamileydim ve sadece birkaç hafta önce Franklin yangını sırasında da bir tahliye gerçekleştirmiştim” diyerek yaşadıkları kaybın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Jarah Mariano, “kaçınılmaz olarak yaşanacaklar için bir alıştırma yapabilmiş olmasını bir lütuf” olarak gördüğünü söyledi. Mariano, her şeyini kaybetmesine rağmen ailesinin bir arada, mutlu, sağlıklı ve güvende olduğunu, önemli olanın da bu olduğunu belirtti. İhtiyaç duydukları anda yardıma koşan tüm 'kahramanlara' da teşekkür etti.
'This Is Us'ta canlandırdığı Jack Pearson karakterinin yanı sıra en çok ’Gilmore Girls' ve 'Heroes'daki rolleriyle tanınan 47 yaşındaki Milo Ventimiglia ile 40 yaşındaki Jarah Mariano 2022'den beri birlikte. Çiftin nikâh masasına oturdukları haberi ise Ekim 2023’te duyulmuştu.
Çift yangında kaybettikleri Malibu’daki evlerinde sadece aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle evlenmişti.
Jarah Mariano; “Geçen yıl, en iyi arkadaşımla evlendim. Onu o yapan tüm özel niteliklerini tanımlamak için yeterli kelime yok. Tek söyleyebileceğim, birlikte yaşadığımız hayat ve yarattığımız mutluluk için minnettar olduğum” diyerek evlendiğini duyurmuştu.