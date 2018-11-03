Fenerbahçe dün akşam, tribünde yaşadığı acıyla sarsıldı. Maçı izlemeye gelen 22 yaşındaki Koray Şener adlı taraftar, kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi statta yapılan Şener, daha sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, vefat haberi üzerine tribünleri terk ederek hastaneye gitti.
Karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç ve yöneticiler de soluğu hastanede aldı. Sarı-lacivertli takım da topluca hastaneye geldi.
"KALPTEN GİDECEĞİM"
20 yaşındaki genç taraftardan geriye fotoğraflar ve videolar kaldı. Şener'in 4 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı "Kalpten gideceğim ondan eminim bu takıma kalp dayanmaz" şeklinde paylaşımı ise yürek yaktı.
Koray Şener, sosyal medya hesabından yaptığı diğer bir paylaşımında da Orhan Veli'nin sözlerine yer vererek, "Tüm hayatımızı şu kısacık dizeyle anlatmıştı zaten" ifadelerini kullanmıştı.
Hayatını kaybeden genç taraftarın daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la UNİFEB'in Anıtkabir'i ziyaretinde çekilmiş olan bir fotoğrafı çıktı.
"SANA GELEMEZSEM ÖLDÜĞÜM GÜNDÜR"
Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin 2017 yılında kahvaltı buluşmasında birlikte söyledikleri tezahüratlardan birisinde "Sana gelemezsem öldüğüm gündür" sözleri de bulunurken burada Koray Şener'in de yer alması ve tezahüratlara eşlik etmesi üzüntüyü bir kat daha derinleştirdi.
Jailson: Tanımlanamayacak duygular yaşadım. Fenerbahçe forması ile çıktığım ilk derbimde karşılaşmanın son golünü atmanın inanılmaz mutluluğunu yaşadım. Maalesef, büyük bir çaresizlik içinde taraftarımız Koray Şener'i kaybettik. Sen her zaman kulübümüzün tarihinde ve kalplerimizde olacaksın. Gol senin içindi. Huzur içinde yat!
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