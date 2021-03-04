MOBESE'nin 'B'sinin cezası onandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSON DAKİKA! MOBESE'nin 'B'sinin cezası onandı! - HABERLER
ABONE OL

Yargıtay, eski istihbaratçı Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev yapan ve FETÖ'nün "altın nesil" kadrosundaki eski istihbaratçı Basri Aktepe'ye silahlı terör örgütü üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezası onandı. Basri Aktepe, MOBESE sistemini kuran ekipte yer almış ve ‘B’ye ismini vermişti.

SON DAKİKA! MOBESE'nin 'B'sinin cezası onandı! - HABERLER
MOBESE'nin 'B'sinin cezası onandı!
0:00 / 0:00
AA

Edinilen bilgiye göre, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinin Aktepe hakkında 27 Eylül 2019'da verdiği karar, istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

Dairenin kararında yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, delillerin hukuka uygun elde edildiği, sanığın eylemlerinin doğru nitelendirildiği ve bu eylemlerin kanunda öngörülen suç tipine uyduğu belirtildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinin Aktepe hakkındaki kararının gerekçesinde TİB ve MİT'te görev yapan sanığın TİB'in örgüt tarafından ele geçirilmesinde pay sahibi olduğu vurgulanmıştı.

Sanığın FETÖ'nün "altın nesil" kadrosunda yer aldığına işaret edilen gerekçeli kararda Aktepe'nin örgütün sivil yöneticileriyle irtibatının bulunduğu da kaydedilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi yüz yüze eğitim başlıyor mu? YÖK son dakika açıklamalar
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?
Son dakika! Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti - Haber
GÜNDEMÜmit Özdağ istifa mı edecek?
Müge Anlı'da aranan Sıla Uysal bulundu mu? Sıla Uysal hakkında son dakika gelişmesi
GÜNDEMMüge Anlı'da Sıla uysal olayında flaş gelişme!
DEHŞET ANLARI! Son dakika: Husumetlisi markette boğazına bıçak dayadı | VİDEO
GÜNDEMKameraya yansıdı! Husumetlisi markette boğazına bıçak ...
Adalet Bakanlığı 1.287 personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru ekranı ve şartları
GÜNDEMAdalet Bakanlığı personel alımı yapacak!
KATLİAM GİBİ KAVGA! Birlikte çalıştığı 2 kardeşini silahla öldürdü
GÜNDEMKardeş katliamı! İnşaatta kurşun yağdırdı
Lise birinci ve ikinci dönem sınavları ne zaman? Lise sınavları ne zaman 2021?
GÜNDEM Lise sınavları ne zaman?
AŞI RANDEVU ALMA: Korona virüs aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu e-Devlet ve MHRS ekranı
GÜNDEMMHRS Aşı randevusu nasıl alınır?
BİTMİYOR! Son dakika... Eski koca dehşet saçtı: Önce dövdü, sonra vurdu
GÜNDEMBir hafta önce boşandı! Önce dövdü sonra vurdu!
DEHŞET! Son dakika: Sokak ortasında eski eşini bıçaklayıp öldürdü
GÜNDEMSokakta karşılaştığı eski eşini katletti