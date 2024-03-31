BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

BİM Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Kapanış saati bazı merkezlerde farklı olabilir.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Hafta içi: 09.00 - 21.00

Hafta sonu: 09.00 - 21.00

Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir. Kapanış saati bazı merkezlerde farklı olabilir.