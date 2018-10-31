Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın da aralarında yer aldığı AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun tüp bebek ile ilgili maddesinde de değişiklik öngörüldü. Yürürlükteki kanun, yalnızca kadınların kısırlığı hallerinde tüp bebek tedavisi sağlanmasına olanak tanıyor. Bu durum, çiftlerden kocanın kısırlığı halinde tüp bebek tedavisi uygulanmasında sıkıntılara yol açıyor. Yasa teklifi, SGK’nın tüp bebek tedavisi hizmetlerinde kadın erkek ayrımına son veriyor. Kadın ya da erkeğin kısır olması halinde tüp bebek tedavisi karşılanacak. En önemli değişikliklerden birini bu oluşturuyor.

YAŞ ŞARTI 40’A ÇIKARTILIYOR

Mevcut kanunda, tüp bebek tedavisi uygulanabilmesi için kadının 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması koşulu aranıyor.

Teklif, yaş sınırını bir yıl uzatıyor. SGK’nın tüp bebek tedavisini karşılayabilmesi için kadının yine 23 yaşından büyük ama 40 yaşından küçük olması koşulu aranacak. Değişiklik sonucu, örneğin bugün itibarıyla, tüp bebek tedavisinden yararlanacak kadının en geç 1 Kasım 1979 tarihinde doğması gerekirken, yeni düzenlemeyle 1 Kasım 1978-1 Kasım 1979 tarihleri arasında doğan kadınlar da tedaviden yararlanabilecek.

Halen olduğu gibi, erkeklerde yaş şartı aranmayacak.

EŞLERDEN BİRİNİN SİGORTA KOŞULUNU SAĞLAMASI YETERLİ OLACAK

Yürürlükteki kanun uyarınca, sigortalı olarak çalışmayan kadının eşi en az beş yıldır genel sağlık sigortalısı ve 900 gün prim ödemişse tüp bebek tedavisinden yararlanabiliyor ancak kendisi sigortalısı ise bu kez kendisinin en az 5 yıl sigortalı ve 900 gün prim ödemesi koşulunu yerine getirmesi gerekiyor. Yeni düzenlemede, çalışan kadının kendi prim gün ve sigortalılık süresi yeterli değil ise eşinin koşulları sağlamış olması yeterli kabul edilecek.

KALITSAL HASTALIĞI OLAN ÇİFTLER DE YARARLANACAK

Yeni düzenlemede öngörülen bir başka yenilik ise genetik hastalığı bulunan veya taşıyıcı olduğu bilinen çiftlere yönelik olacak. Buna göre, söz konusu çiftlerin sağlam çocuk sahibi olmasına ya da hasta çocukları varsa, ikinci çocuğun sağlıklı doğmasına yönelik yapılacak tüp bebek tedavisi de SGK tarafından karşılanacak.

SGK halen ailedeki hasta çocuğun kök hücre tedavisine yönelik yeni doğumlara ilişkin tüp bebek tedavisini de karşılıyor.

İLK EVLİLİKTEN OLAN ÇOCUKLAR ENGEL DEĞİL

2015 yılında yapılan yasa değişikliği sonrası, ikinci evliliğini yapan eşlerin ilk evlilikten çocukları bulunması, tüp bebek tedavisinin karşılanmasına engel teşkil etmiyor. Eşlerin, birlikte, hayatta kalan çocuklarının olmaması yeterli bulunuyor.

SGK, çiftlerin evlatlık çocuk edinmeleri durumunda da tüp bebek tedavisini karşılıyor.

BİRDEN FAZLA EMBRİYO TRANSFERİNE DİKKAT

Kadının yaşı, embriyo kalitesi gibi tıbbi zorunluluk halleri dışında birden fazla embriyo transfer edilmesi halinde çoğul gebelik olursa, taburcu edilinceye kadar bebekler için verilen sağlık hizmetleri karşılanmıyor. Tedaviyi gerçekleştiren sağlık merkezi dışındaki anlaşmalı hastanelerde söz konusu çoğul gebelik sonucu doğan çocuklar için yapılan tedavi giderleri de SGK tarafından karşılandıktan sonra, embriyo transfer işlemini yapan merkezden tahsil ediliyor.

YÜZDE 30 KATILIM PAYI

Tüp bebek tedavisinde ilk denemede yüzde 30 oranında katılım payı ödeniyor. Katılım payı tutarı, ikinci denemede yüzde 25, üçüncü denemede yüzde 20 olarak uygulanıyor.

EMBRİYO TRANSFER EDİLMEZSE DENEME SAYISINA EKLENMEZ

Tüp bebek tedavisinde embriyo kalitesi yetersiz olduğunda transfer işlemi gerçekleştirilmiyor. Tedaviye başlandığı halde, embriyo transfer edilememesi durumunda, deneme sayısına dahil edilmiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ