Yasemin Sakallıoğlu ile Evrim Alasya ödüllendirildi
Hacettepe Üniversitesi'nin öğrencileri, 'Yılın En İyi Komedyeni' olarak Yasemin Sakallıoğlu'nu, 'En İyi Kadın Oyuncu' olarak ise Evrim Alasya'yı seçti
Hacettepe Üniversitesi Kristal Geyik Ödülleri, Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde Yasemin Sakallıoğlu 'Yılın En İyi Komedyeni', SHOW TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya ise 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödüllerine lâyık görüldü.
Ünlü komedyen, tören sahnesinde şakalarıyla tüm salonu güldürdü.
Yasemin Sakallıoğlu, ödülünün mutluluğunu eşi Burak Yırtar ile paylaştı.
Evrim Alasya ile Yasemin Sakallıoğlu, yaptıkları konuşmada , lâyık görüldükleri ödülün kendilerine mutluluk yaşattığını, gurur verdiğini belirterek tüm öğrencilere teşekkür etti.
Yasemin Sakallıoğlu ile Evrim Alasya, tören sonrasında birlikte hatırı fotoğrafı çektridi. O fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaşan Sakallıoğlu; "Kıvılcım'ın şirketteki yeni işini kutluyoruz" notunu düştü. Alasya da; "Canım kadın" diye karşılık verdi.