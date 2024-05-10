Yasemin Sakallıoğlu ile Evrim Alasya ödüllendirildi

Hacettepe Üniversitesi Kristal Geyik Ödülleri, Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde Yasemin Sakallıoğlu 'Yılın En İyi Komedyeni', SHOW TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya ise 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödüllerine lâyık görüldü.

Ünlü komedyen, tören sahnesinde şakalarıyla tüm salonu güldürdü.