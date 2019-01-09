İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Göztepe'nin ilk yarıda en çok dikkat çeken futbolcusu olan Yasin Öztekin, Fenerbahçe'nin kendisini istemesiyle ilgili TRT Spor'a konuştu.

Gelen teklifle ilgili açıklamalar yapan tecrübeli futbolcu, "Başkanlar görüşmüş olabilir. o Görüşmede de olgunlaşma olmadı ki bana gelmediler. Ben başkanıma, 'Burada mutlu ve huzurluyum.' dedim. Göztepe'nin menfaati içerisinde olsaydı, olgunlaşma olsaydı, bana da gelirdi." ifadelerini kullandı.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile Fenerbahçe'ye transferi hakkında görüştüğünü açıklayan Yasin, "Ben başkanımla 1 kere görüştüm. 'Görüşmeler oldu' dedi. Sonra bir daha görüşme olmadı. Göztepe'nin menfaatleri için olabilirdi." dedi.

"FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTERDİM"

Fenerbahçe ile ilgili konuşmayı sürdüren Yasin, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Fenerbahçe ile görüşme oldu evet ama o görüşme olgunlaşsaydı, Fenerbahçe'ye gitmek isterdim. Başkanıma 'Gideceğim, gitmek istiyorum' demedim. Bu camiayı çok seviyorum. Stadyumun açılışını iple çekiyorum. Bu takımla Avrupa'ya gitmek istiyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ